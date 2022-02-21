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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El becerileri giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile değerlendirilecek

İHA

El becerileri giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile değerlendirilecek

Bartın Üniversitesi'nin projesiyle el becerisi çoklu sensörler ve yapay zeka tabanlı sistemle değerlendirilerek, el beceri performansına ilişkin detaylı analizler elde edilecek.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Aktan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Çoklu Sensörler ile Yapay Zeka Destekli El Beceri Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi” adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Akdoğan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu ve Doç. Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu’nun araştırmacı, Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akıllı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Sena Zeybek’in bursiyer olarak görev aldığı proje ile el becerisi giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile değerlendirilecek. TÜBİTAK 1002Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlardan Biyomedikal Teknoloji ve Ekipmanlar ile Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik kapsamında çalışmalar yapılacak ve el motor becerisinin otomatik olarak değerlendirilmesi sağlanacak.
Proje hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Aktan, “Geliştirilecek olan akıllı sistemle mevcut beceri değerlendirme testlerindeki süre bazlı beceri skorunun kameralar, giyilebilir sensörler ve yapay zeka algoritmaları ile otomatik olarak hesaplanmasının yanında, test alt bileşenleri de (her bir tutma bırakma evresinde geçen süre, hatalı yerleştirme sayısı, düşünme süreleri vb.) değerlendirilecek ve uzmanlara sunulacak. Böylece tedaviye ihtiyacı olduğu düşünülen kişilerin hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiği net olarak ortaya konulacak” dedi.
Tüm araştırmacılara teşekkür eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, “Bartın Üniversitesi'nin bölgesinden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda ihtisaslaşma alanımıza yönelik çalışma alanlarımız arasında ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Şehir’, ‘Akıllı Enerji’ ile birlikte ‘Akıllı Sağlık’ başlığı da bulunmaktadır. Tüm bileşenlerimizle insanlık yararına teknolojilerle birlikte sağlık alanında yapılan çalışmalarımızla da değer üretmek amacındayız. Bu doğrultuda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize, iyi dilekleri ve teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Erhan Akdoğan’a, kamu kurum ve kuruluşlarından tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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