Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da Emin A. (24), sokakta karşılaşıp, tartıştığı arkadaşı Cengiz Güngörür´ü (22) bıçaklayarak öldürdü. Emin A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, gece Demirciler Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Emin A. ile Cengiz Güngörür, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emin A., üzerindeki bıçağı çıkararak, Güngörür´ün karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan Güngörür, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Cengiz Güngörür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Emin A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-02-23 13:12:22
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