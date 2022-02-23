Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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TUTUKLANDI

Bartın'da arkadaşı Cengiz Güngörür´ü bıçaklayarak öldüren Emin A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emin A. `kasten adam öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cengiz Güngörür´ün cenazesi Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasından sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-02-23 20:45:44



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