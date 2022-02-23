Köpeğe cinsel taciz davasında kan donduran ifadeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğe cinsel taciz davasında kan donduran ifadeler

İHA

Köpeğe cinsel taciz davasında kan donduran ifadeler

Bartın’da köpeğe cinsel istismar davasının 2’nci duruşmasında görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.
2021 yılının Temmuz ayında Bartın’da köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan ve bir haftalık tutukluluk süresinin ardından adli kontrollü olarak serbest bırakılan M.D.’nin yargılamasına devam edildi. Görülen 2’nci duruşmada tanıkların ifadeleri dinlendi.
Olay, Bartın’da 2021 yılının Temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre, 66 yaşındaki M.D. isimli şahıs, fındık tarlasında komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Aynı köyde ikamet eden komşular tarafından M.D'nin köpeğe cinsel istismar anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına alınırken Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi M.D.'den şikayetçi oldu. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek ise sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir haftalık tutukluluk süresinin sonrasında M.D. adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.

"Tarlaya giderken ses duyduk, köpek çığlık atıyordu"
Olayla ilgili 14 Aralık 2021 tarihinde görülen ilk duruşmanın ardından bugün görülen duruşmada olay sırasında video kaydı alan tanıkların ifadeleri dinlendi. Bartın Adliye Sarayında 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, olay günü annesiyle birlikte tarlaya giderken duydukları sesler üzerine olayın videosunu çektiğini söyleyen tanık S.P., “Tarlaya gidiyorduk. Fındık tarlasından köpek sesleri duyduk. Köpek sanki araba çarpmış gibi çığlık atıyordu. Çalılar olduğu için ne olduğunu göremedik. Sonra yolun alt tarafında indik. Köpek M.D.’nin altındaydı. Videosunu çektim. M.D. bizi fark edince bizimle tartışmaya başladı. Anneme, ‘İstiyorsan seni de yapayım’ dedi” şeklinde konuştu.
Tanık B.H. ise mahkemedeki ifadesinde, “Tarlaya giderken ağlayan bir köpek sesi duyduk. M.D.’nin altında köpek vardı. Köpeğin üzerinde hareket ediyordu. Kendisine 'ayıp değil mi' diye sordum. 'Videonu çektik, jandarmaya vereceğiz' dedim. Bana, ‘Canın istiyorsa seni de yapayım’ dedi” diye konuştu.
Sanık M.D. tanıkların iddialarını kabul etmezken mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

"Türkiye’de hayvana tecavüz, üstü örtülen çok yaygın bir şiddet biçimi"
Duruşmanın ardından Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya tarafından okunan basın açıklamasında, “Bugün 23 Şubat 2022. Görülen duruşmada hakim sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma taleplerini reddetti. Ve 15 günde bir imza atma adli kontrol kararını da kaldırdı. Dava 24 Mayıs’a ertelendi. Sanığın iktidarsız olduğuna yönelik rapor alınması talebi de reddedildi. Bu duruşmada dinlenen tanıklar ilk ifadeleri ile uyumlu beyanda bulundular. Fail M.D. kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında olaya şahit olan, kanıt olarak sunulan videoyu çeken ve bağırma seslerini duyan kişilerin M.D.’nin cinsel organını dışarıda ve hayvanın üzerinde gördüklerine dair ifadelerine dayanılarak bir iddianame hazırlandı. Ve savcı failin cezalandırılmasını istedi. Geçtiğimiz duruşmada fail kendini uyurken bir anda yuvarlanarak hayvanın üzerine düştüğünü ve iktidarsız olduğunu söyleyerek savunmaya çalıştı. İlk ifadesinde de ‘Zaten köpek erkekti’, ‘üzerime iftira atıldı’ diyen M.D.’nin bu akıl almaz savunmaları kabul edilebilir değil. İfadelere ve videoya dayanılarak failin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu açık olmasına rağmen bu şahıs cezasızlıktan faydalanıyor ve aramızda dolaşıyor. Türkiye’de hayvana şiddet çok yaygın olmasına rağmen cezalar yetersiz, aksine failler bu cezalar ile resmen ödüllendiriliyor. Bu şiddet olaylarının çok büyük bir kısmı ortaya bile çıkmazken kanıt sağlanan vakalarda bile sanıklar cezalandırılmıyor. Bugün Türkiye’de hayvana tecavüz, üstü örtülen çok yaygın bir şiddet biçimi. Geçtiğimiz Temmuz’da yapılan değişikliğe kadar Hayvanları Koruma Kanununda hayvana tecavüz hayvanla cinsel ilişki olarak tanımlanıyordu. Bu tanım yapılan değişiklikle cinsel saldırı olarak değiştirilse de hayvana tecavüze olan bakış açısını çok iyi özetliyor. Hayvana yönelik şiddetin son bulması için koruyucu ve önleyici çalışmalara ve caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Yıllardır talep ettiğimiz gibi hayvana yönelik cinsel istismar ve şiddet fiillerine hapis cezası gelmeli, ceza alt sınırı 3 yıl olarak belirlenmelidir. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sistemin göstermelik adaletini değil gerçek adaletini istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)
YEREL HABERLER Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü (2)
Köpeğe cinsel saldırı sanığının avukatından 'iktidarsızlık' tespiti isteği - Yeniden
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırı sanığının avukatından ...
Köpeği cinsel saldırı sanığının avukatından 'iktidarsızlık' tespiti isteği
YEREL HABERLER Köpeği cinsel saldırı sanığının avukatından ...
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü
YEREL HABERLER Arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü
El becerileri giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile değerlendirilecek
YEREL HABERLER El becerileri giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile ...
Bartın Üniversitesi öğretim elemanları Kahramanmaraş’ta kütüphanecilik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ...
TÜSEB proje destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER TÜSEB proje destekleri bilgilendirme toplantısı ...
Bartın’da heyelanlar meydana geldi Bartın’da meydana gelen heyelanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bartın’da heyelanlar meydana geldi Bartın’da meydana ...
Bartın'daki yolda 8 noktada toprak kayması
YEREL HABERLER Bartın'daki yolda 8 noktada toprak kayması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.