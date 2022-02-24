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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Ulus MYO öğrencileri sektörün öncelikli tercihi oluyor

İHA

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri için 27 farklı şehirde sektör temsilcileriyle yapılan ankette yüzde yüze yakın bir memnuniyet ve yüzde 85 oranında istihdama yönelik olumlu geri dönüş sağlandı.

Bartın Üniversitesi Ulus MYO öğrencileri sektörün öncelikli tercihi oluyor

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri için 27 farklı şehirde sektör temsilcileriyle yapılan ankette yüzde yüze yakın bir memnuniyet ve yüzde 85 oranında istihdama yönelik olumlu geri dönüş sağlandı.
Bartın Üniversitesinin nitelikli iş gücünü sektöre kazandırılması yönünde attığı adımlardan biri olan “İşyeri Eğitim Modeli” başarıyla uygulanıyor. Önlisans programlarında 3 artı 1, lisans programlarında ise 7 artı 1 uygulamasıyla öğrenciler kamuüniversitesanayi iş birliğiyle bir dönem boyunca işyeri eğitimi almaları sağlanıyor. Böylece kaliteli bir eğitim programının ardından öğrenciler örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları ile iş hayatına yönelik deneyimler kazanıyor.

Ulus Meslek Yüksekokulu öğrencileri bir adım önde
Uygulamaya konularak, üniversite geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “İşyeri Eğitim Modeli” kapsamında Bartın Üniversitesi Ulus MYO öğrencileri önemli bir başarı elde etti. Gençlerin kendi ideallerini gerçekleştirmesi yönünde atılan adımlar ile 80 öğrenci 27 farklı şehirde eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerin ardından sektör temsilcileriyle yapılan anket ve görüşmelerde yüzde 97 memnuniyet oranına ulaşıldı. İşverenler yüzde 85 oranında Ulus MYO öğrencilerine mezuniyet sonrası istihdam edebileceklerine dair görüşlerini de bildirdi.

“Her geçen gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz”
İşyeri Eğitim Modeli uygulamasının başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Ulus MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Kadri Akçalı, “İşyeri Uygulama Eğitimi ile öğrencilerimizin kendi mesleki alanlarında elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu akademik yılda da yine ülke genelinde 20 farklı ilde yürüteceğimiz ve 80 farklı öğrencimizin dâhil olduğu sistem ile öğrencilerimizi gelecek mesailerini harcayacakları kurum ve kuruluşlar ile buluşturarak mesleki deneyimlerini en üst noktaya çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu düşüncelerle yanımızda olan ve bizi hep daha iyisi için teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a, yakın ilgileri için Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile kurum ve kuruluşlarımızdan tüm temsilcilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

“Önceliğimiz geleceğimizi inşa edecek gençlerimiz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise öğrencileri merkeze alan bir stratejiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini kaydederek “Ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında gençlerimiz kilit rol oynayacaktır. Bu doğrultuda ülkemizin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda gençlerimizi destekliyor, daha iyi bir gelecek için gayret gösteriyoruz. Bu düşüncelerle Üniversitemizin paydaşlarıyla iş birliğinin de güzel bir örneği olarak bu girişimlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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