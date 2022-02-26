Bartın Üniversitesi’nde “Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine” konferansı

Bartın Üniversitesinde düzenlenen konferansta Bakü Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramiz Asker tarafından Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine giden süreç değerlendirildi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından “Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine” adlı çevrim içi konferans gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu etkinliğin açılışında konuşan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Altay, Hocalı Katliamının tarihe kanlı ve acı bir olay olarak geçtiğini vurgulayarak bu tür trajedilerin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yenal Ünal ise her yıl “Hocalı Katliamı”nın yıl dönümlerinde gerçekleştirilen etkinliklerden farklı olarak bu yıl hem “Hocalı Katliamı”nın hem de “Karabağ Zaferi”nin anlatıldığını ifade ederek, gençler arasında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Konferansta konuşan Bakü Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramiz Asker ilk olarak Kafkasya, Ermenistan ve Azerbaycan jeopolitiği hakkında temel bilgiler verdi.

Prof. Dr. Asker, Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve akabinde yaşanan gelişmeler hakkında analizini aktararak “Bu dönemde Rusya desteğini alan Ermeniler, kendilerine Kafkasya’da verilen topraklarla yetinmeyip daha fazlasını istediler. Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde katliam yaptılar” dedi.

Prof. Dr. Ramiz Asker, konuşmasında Hocalı’da yaşanan vahşetin Ermeni kültürünün anlaşılmasında mühim bir yer teşkil ettiğini de anlatarak “Küçük yaştaki çocuklar dahi işkenceye maruz kalarak şehit edildiler. Bu o dönemde yaşananların en somut ifadesidir” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde Karabağ’da kazanılan zaferin önemine değinen Prof. Dr. Asker, “2020 yılında gerçekleştirilen ve zafer ile sonuçlanan Karabağ Harekâtı ile yıllar sonra da olsa gereken cevap verilmiştir. Karabağ Zaferi’nin kazanılmasında Türkiye ve Türk Savunma Sanayinin çok büyük katkıları olmuştur” ifadesini kullandı.

Hocalı Katliamı ve Karabağ Zaferinde şehit olanların da anıldığı konferans, yaklaşık iki saat süren sunumun ardından son buldu.

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