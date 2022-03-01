Amasra'da kuvvetli rüzgar; tekneler limana çekildi

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Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, bir kuru yük gemisi de sahilde demirlendi.

Kentte saatteki hızı 56 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Karadeniz´de seyir halindeki bir kuru yük gemisi limana demirledi. Balıkçı tekneleri de limana çekildi. Teknelerin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, hasar görmemelerini engellemeye çalıştı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-03-01 12:36:05



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