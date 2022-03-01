Amasra'da kuvvetli rüzgar; tekneler limana çekildi

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, bir kuru yük gemisi de sahilde demirlendi.
Kentte saatteki hızı 56 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Karadeniz´de seyir halindeki bir kuru yük gemisi limana demirledi. Balıkçı tekneleri de limana çekildi. Teknelerin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, hasar görmemelerini engellemeye çalıştı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-03-01 12:36:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.