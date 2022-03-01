Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı

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Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi ve yük gemisi limanlara sığındı. Amasra’da kayalıklara vurarak kırılan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.

Karadeniz´de etkili olan fırtına nedeniyle Bartın’ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevki'inde kayalıklara vurarak kırılan dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Fırtına nedeniyle birçok balıkçı teknesi Amasra Limanı’na sığındı. Karadeniz’de seyir halinde olan yük gemileri de fırtınadan korunmak için Amasra Limanı’na demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda Karadeniz’de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği bildirilirken, fırtınanın akşam saatlerin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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