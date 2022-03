Bartın Üniversitesi yerleşkelerinin “Sağlıklı ve Güvenli” olduğu bir kez daha tescillendi

Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi alan ilk devlet üniversitesi olan Bartın Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından yapılan incelemeyle yeniden belgelendirildi.

Salgın bağlamında aldığı önlemlerle iç ve dış paydaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla örnek uygulamalara imza atan Bartın Üniversitesinde çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığının tüm uyarılarının proaktif bir şekilde değerlendirilerek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütülen üniversitede, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından yeniden incelemelerde bulunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” alan ilk devlet üniversitesi olan Bartın Üniversitesi, 23 Şubat 2023 tarihine kadar yeniden belgelendirildi.

"Planla, uygula, kontrol et ve önlem al"

Bartın Üniversitesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hazırlanan kılavuz kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarla azami tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapıldı. Salgınla mücadele konusunda önemli konulara dikkat çekilen toplantılarda, üniversite bünyesinde yapılabilecekler planlandı. Koordinasyonun sağlanması ve çalışmaların eksiksiz sürdürülmesi, eğitimöğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi, akademik ve idari personel ile öğrencilerle iletişimin kesintisiz olarak sürdürülerek takibi konularında başarılı adımlar atıldı.

“Tüm imkânlarımızı seferber ederek yarınlara hazırlanıyoruz”

Etkin ve sürdürülebilir bir yöntemle salgına karşı mücadele edildiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Salgın ile mücadelede Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerinin sağlık güvenliğini arttırmak amacıyla başlattığımız çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk olarak TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesini olan Üniversitemiz, ardından Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesini almaya hak kazandı. Devlet üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların başarıyla sürdürülmesinin ardından yeniden belgelendirilmeye hak kazandık. Bu düşüncelerle destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize, TSE Başkanımız Prof. Dr. Adem Şahin ve TSE ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca etkin çalışmaları dolayısıyla Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan ile birlikte Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

