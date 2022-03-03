Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bartın’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Ulus ilçesinde yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplanırken kentin bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Bartın’da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Karahasan ve Alpı köyleri kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan köylerde de eşsiz manzaralar oluştu.

Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği Bartın’da Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.

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