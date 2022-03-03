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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İHA

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Ulus ilçesinde yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplanırken kentin bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bartın’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Ulus ilçesinde yüksek kesimler kar örtüsüyle kaplanırken kentin bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.
Bartın’da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte kentin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Karahasan ve Alpı köyleri kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan köylerde de eşsiz manzaralar oluştu.
Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiği Bartın’da Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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