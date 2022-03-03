Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti

İHA

Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman vefat etti

Bartın'ın Ulus ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman 55 yaşında vefat etti.

Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Akman, geçen 10 Kasım tarihinde sağlığıyla ilgili yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat geçirdi. Ancak beş aylık yaşam savaşını kaybetti. 546 üyenin olduğu Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini devam eden ve 2005 yılında oda başkanlığına seçilen Akman, 17 yıldır başkanlık görevini yapıyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Akman'ın başkanlığını yürüttüğü Ulus Esnaf ve sanatkarlar Odasının olağan kongresi 20 Mart tarihinde yapılması için karar alındı. Ulus merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına Necati Akman'ın sevenleri katıldı. Odanın Başkan Yardımcısı Murat Karagül, “2005'ten bu yana oda başkanlığını yürütüyordu, 6 yıldır beraber yönetim kurulundayım. Necati başkan aynı zamanda Ulus merkez Samat Mahallesi muhtarıydı. Kendi halinde oda başkanı ve mahalle muhtarı değildi, Ulus sevdalısıydı. 10 Kasım'da önce ameliyat geçirdi. Dörtbeş aydır hastanedeydi. Ardından yaşanan komplikasyonlarla hayata tutunamadı” dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç da cenazeye katıldı
AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, “Necati Akman Ulus için çok değerli ağabeyimiz kardeşimizdi. Ulus ilçesini seven sevilen hayırsever kişilik sahibiydi. Güler yüzlü abimiz kardeşimizdi. Onu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine Ulus ilçesi esnaflarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi. Ulus Esnaf Kefalet ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cüre, ”Yattığı yerler cennet olsun, çok üzgünüz. Ulus ilçesinde yıkıcı değil, yapıcı hayırsever güler yüzlü kardeşimizdi. Allah’ım rahmet etsin inşallah” dedi.

Ulus Merkez Camii avlusundan kaldırılan Akman'ın cenazesi Kelebek Kabristanlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Çocuk Üniversitesi” tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Çocuk Üniversitesi” tanıtım ve bilgilendirme ...
Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor
YEREL HABERLER Her gün işe omzundaki horozu ile birlikte gidiyor
Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı 6’ya yükseldi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı ...
Bartın ve Karabük'te yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle buluştu
YEREL HABERLER Bartın ve Karabük'te yüksek kesimler yeniden beyaz ...
Bartın Üniversitesi ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında öncü çalışmalar yapıyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi ‘Bölgesel Kalkınma’ odağında ...
Bartın Üniversitesi yerleşkelerinin “Sağlıklı ve Güvenli” olduğu bir kez daha tescillendi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi yerleşkelerinin “Sağlıklı ve ...
Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara sığındı
YEREL HABERLER Fırtınada balıkçı tekneleri ve yük gemileri limanlara ...
Amasra'da kuvvetli rüzgar; tekneler limana çekildi
YEREL HABERLER Amasra'da kuvvetli rüzgar; tekneler limana çekildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.