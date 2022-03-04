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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’dan YÖKAK’a ziyaret

İHA

Rektör Uzun’dan YÖKAK’a ziyaret

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ı ziyaret etti.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlık seçiminde YÖKAK Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Muhsin Kar’ı makamında ziyaret etti. YÖKAK Başkanı Kar’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kalite Kurulumuz, üniversitelerimizde kalite merkezli büyüme ve buna bağlı süreçlerin geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Kurumsal değerlendirme ve akreditasyon merkezli dış değerlendirme süreçlerini etkin bir şekilde uygulamaktadır. Böylece kalite kültürünün tabana yayılmasına, eğitimöğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak bir kalite güvencesi sisteminin yaygınlaştırılmasına öncülük etmektedir. Bu düşüncelerle özverili çalışmaları ile ‘İyi Üniversite’ fikrine katkılar sunan ve şahsımın da kuruluş aşamasında yer aldığı Yükseköğretim Kalite Kurulumuzun Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a yeni görevinde başarılar diliyor, kendilerinin şahsında kurul üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar ise Bartın Üniversitesini yakından takip ettiklerini kaydederek “Bartın Üniversitesinin 'Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite' eksininde gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ilgiyle takip ediyoruz. Kalite yolculuğundaki kararlılıkları ve gayretleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun'u ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Rektör Uzun, ardından YÖKAK Öğrenci Komisyonunu ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi. Çalışmalarından dolayı komisyon üyelerini tebrik eden Rektör Uzun, “Öğrenci Komisyonumuz kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında önemli işlere imza atıyor. Kalite güvencesi süreçlerine ilişkin ilgiyi artırarak, ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar yapılıyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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