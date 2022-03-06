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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya aldı

İHA

Bartın Üniversitesi sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya aldı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Güreş Takımı, Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonasında 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya alarak takım halinde üçüncü oldular.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonasında A Klasman Serbest Stil müsabakaları sona erdi. Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Güreş Takımı Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Genç sporcular 7 madalya birden aldı
Şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Şaban Kızıltaş 57 kiloda tüm rakiplerini geçerek birincilik kürsüsüne çıktı. A Klasman Serbest Stil 61 kiloda Mehmet Yüce ve 97 kiloda Polat Polatçı ise müsabakaları ikinci sırada tamamladılar. Muhammet Kahraman 65 kiloda, Akşemsettin Teke 74 kiloda, Sertaç Çavdar 92 kiloda ve Hüseyin Civelek ise 125 kiloda bronz madalyaya uzandılar. Böylece Bartın Üniversitesi Güreş Takımı topladığı 7 madalyayla üçüncülük kupasını almaya hak kazandı.

Rektör Uzun, tebrik etti
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, başarılı sporcuları tebrik ederek “Bartın Üniversitesi olarak gösterdiğimiz gayret ve bunun sonucunda elde edilen kazanımlar var. Her gün daha iyisi için çalıştığımız Üniversitemizde Türk sporunun gelişime katkılar sunmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz kazanımlarımızı sürdürülebilir kılmak ve üzerine yenilerini ekleyerek geleceğe aktarmayı istiyoruz. Bu düşüncelerle bizleri gururlandıran genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi özveriyle geleceğe hazırlayan, daha üretken, dinamik ve kuşatıcı bir yapıyla çaba gösteren akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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