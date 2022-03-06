Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasından Bartın Üniversitesine 2 altın madalya

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Melike Şen ile Mahmut Cin, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında tüm rakiplerini geçerek altın madalya kazandılar.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya Kemer’de düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Taolu, Sanda, Sanda Light, Tui Shou branşlarında 65 ilden toplamda 2 bin 452 sporcu katıldı. Bartın Üniversitesinin de genç sporcularıyla yer aldığı müsabakalarda 2 Türkiye Şampiyonluğu elde edildi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Melike Şen 56 kiloda, Mahmut Cin ise 90 kiloda tüm rakiplerini geçerek birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar. Altın madalya alan başarılı sporcular uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etme hakkını da elde ettiler.

Melike Şen ile Mahmut Cin’i aldığı başarılardan dolayı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimiz katıldıkları her şampiyonada aldıkları başarılarla şehrimizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemizde ise çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. İnanıyorum ki genç sporcularımız daha önce olduğu gibi ülkemizin adını uluslararası müsabakalarda aldıkları büyük başarılarla da duyurmaya, bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz Melike Şen ile Mahmut Cin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan akademik ve idari insan kaynağımıza ise özverileri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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