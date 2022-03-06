Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasından Bartın Üniversitesine 2 altın madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasından Bartın Üniversitesine 2 altın madalya

İHA

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasından Bartın Üniversitesine 2 altın madalya

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Melike Şen ile Mahmut Cin, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında tüm rakiplerini geçerek altın madalya kazandılar.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Antalya Kemer’de düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Taolu, Sanda, Sanda Light, Tui Shou branşlarında 65 ilden toplamda 2 bin 452 sporcu katıldı. Bartın Üniversitesinin de genç sporcularıyla yer aldığı müsabakalarda 2 Türkiye Şampiyonluğu elde edildi.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Melike Şen 56 kiloda, Mahmut Cin ise 90 kiloda tüm rakiplerini geçerek birincilik kürsüsüne çıkmayı başardılar. Altın madalya alan başarılı sporcular uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etme hakkını da elde ettiler.
Melike Şen ile Mahmut Cin’i aldığı başarılardan dolayı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimiz katıldıkları her şampiyonada aldıkları başarılarla şehrimizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemizde ise çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. İnanıyorum ki genç sporcularımız daha önce olduğu gibi ülkemizin adını uluslararası müsabakalarda aldıkları büyük başarılarla da duyurmaya, bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz Melike Şen ile Mahmut Cin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan akademik ve idari insan kaynağımıza ise özverileri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu ...
Üçüz doğan buzağılarına bebek gibi bakıyorlar
YEREL HABERLER Üçüz doğan buzağılarına bebek gibi bakıyorlar
Bartın Üniversitesi sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi sporcuları Türkiye ...
Bartın’da kar kalınlığı 1 metre Mart’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bartın’da kar kalınlığı 1 metre Mart’ta etkili olan ...
Bartın Üniversitesi öğrencisi Berfin Gülce Altuncu, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Berfin Gülce Altuncu, ...
Rektör Uzun’dan YÖKAK’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Uzun’dan YÖKAK’a ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.