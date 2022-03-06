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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

İHA

Bartın Üniversitesi Güreş Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Güreş Takımı, Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası Grekoromen stilde 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonasında A Klasman Grekoromen Stil müsabakaları sona erdi. Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Güreş Takımı, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar
Şampiyonada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Furkan Sonkur 66 kiloda ve Burhan Akbudak 82 kiloda altın madalya alarak Türkiye Şampiyonu oldular. A Klasman Grekoromen Stilde Cihat Liman 55 kiloda, Ekrem Öztürk 63 kiloda, Doğukan Kuru 97 kiloda ve M. Furkan Dursun ise 130 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandılar. Bartın Üniversitesi öğrencisi A. Ömer Saraç ise şampiyonada 77 kiloda bronz madalyayı takımının hanesine yazdırdı. Böylece Bartın Üniversitesi Güreş Takımı 7 madalyayla en fazla puanı toplayan üniversite olarak birincilik kupasını kaldırmayı başardı.
“Genç sporcularımız gururlandırmaya devam ediyor”
Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirdiklerinin ve Türk Sporuna değer katmaya devam ettiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettikleri başarılardan dolayı genç sporcuları tebrik etti.
Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Spor Bilimleri Fakültemiz ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Sporcularımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz yolculuğumuzda elde edilen yeni başarılar geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bu düşüncelerle bizleri gururlandıran genç sporcularımızı başarıları dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik olarak gösterdikleri gayretler dolayısıyla tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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