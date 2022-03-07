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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Etkin mülakat teknikleri anlatıldı

İHA

Etkin mülakat teknikleri anlatıldı

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen seminerde Teklas Kauçuk Global İnsan Kaynakları Direktörü Gülsünay Uysal Kaba tarafından “Etkin Mülakat Teknikleri” anlatıldı.
Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenciler ile mezunlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerin açılışında konuşan Öğr. Gör. Pelin Su Altan, öğrenci ve mezunların kariyer gelişimlerine yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek sektör etkinliklerinin önemine değindi.
Altan, 16 üniversitenin paydaşlığı ile Bolu’da gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) hakkında da bilgiler vererek, öğrenci ve mezunların kendi kariyer gelişimleri için bu organizasyonun oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Ardından semineri veren Teklas Kauçuk Global İnsan Kaynakları Direktörü Gülsünay Uysal Kaba “Hayallerinin Peşinde: Etkin Mülakat Teknikleri” başlıklı konuşmasını yaptı. Uysal Kaba, “Firmaların bir mezundan istediği şeyler nedir?” sorusunu cevaplayarak başladığı etkinlikte öğrencilikten iş hayatına kadar geçen sürede yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.
İş başvuruları için hazırlanan özgeçmişlerde olması ve olmaması gereken bilgilere değinen Uysal Kaba, “Bir insan kaynakları personelini etkilemek için sadece 8 saniye süre vardır. İlk 8 saniyede etkilediğiniz anda gerisi gelecektir. Bu nedenle öğrencilik dışında aldığınız sertifikalar, öğrendiğiniz yabancı diller ve kurslar ile ilgili bilgilerin de özgeçmişte mutlaka yer alması gerekiyor” dedi.
Mülakat tekniklerinden, mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan ve bir mülakatta asla yapılmaması gereken kusurlu hareketlerden bahseden Uysal Kaba, katılımcılardan gönüllü bir kişi ile sahnede mülakat simülasyonu gerçekleştirdi.
Uysal Kaba, kariyer planlamanın en önemli aşamasının kendi farkındalığını yakalamak olduğunu kaydederek Bartın Üniversitesi tarafından aktif olarak gerçekleştirilen kariyer danışmanlığı sürecinin pek çok üniversitede bulunmadığını ve burada okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğunu da sözlerine ekledi.
Karşılıklı soru ve cevapların alındığı etkinlik, Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Umut Saraç tarafından Uysal Kaba’ya katkıları dolayısıyla teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.

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