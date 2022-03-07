Şüpheli şahsın üzerinde eroin ele geçirildi

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Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir şahıs üzerine yapılan aramada eroin ve eroin kullanımı için malzemeler ele geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durumundan şüphelenilen R.A. isimli şahsın üzerine arama yapıldı.

Yapılan aramada R.A.’nın üzerinde 0,32 gram metamfetamin maddesi, 1,2 gram eroin maddesi ile birlikte 4 adet şırınga, 1 adet payp, 1 adet kaşık, 1 paket limon tuzu ve zıvana ele geçirildi.

R.A. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde BulundurmakKullanmak suçu kapsamında tahkikat başlatıldı.

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