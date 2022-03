Emekçi kadınlar 200 yıldır aynı pazarda buluşuyor

Bartın’da emekçi köylü kadınlar bahçe ve seralarında ürettikleri ürünleri kent merkezinde kurulan Galla Pazarı’nda satışa sunarken 200 yıllık gelenek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de devam etti.

Bartın’ın köylerinde yaşayan kadınlar bahçe, sera ve tarlalarında ürettikleri doğal ürünleri Galla Pazarı’nda satışa sunarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Evlerinin ihtiyaçlarını pazarda sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelirlerle karşılayan kadınlar aynı zamanda kazançlarını askerdeki çocuklarına harçlık yaparken, öğrenim gören çocuklarının da eğitim masrafları için kullanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de 200 yıllık geleneği sürdüren kadınlar sabahın erken saatlerinde Galla Pazarı’nda buluşarak tezgahlarını kurdu.

Marul, maydanoz, yumurta, yoğurt, ıspanak, pırasa, soğan, kabak, roka, tere, süt, tereyağı gibi onlarca çeşit ürünü tezgahlarında satışa sunan emekçi kadınlar soğuk havadan korunmak için şal, bere ve eldiven kullanıyor.

Emekçi kadınlar zaman zaman pazar alanının içinde kurulu odun sobalarının yanına giderek ısınmaya çalışıyor.

Köylü kadınlardan 47 yaşındaki Hatice Kurtel, “Burada kadınlar pazarında her şeyi satıyoruz. Yeşillik, yoğurt, süt. Yani kendi emeğimizle ürettiğimiz ürünleri burada satmaya çalışıyoruz. Burada kazandığımla kızımı okutuyorum. Oğlum işsiz onun ödemelerini yapıyorum. Evin masraflarını karşılıyorum. Dünya Kadınlar Günü hepimizin kutlu olsun. Kadınlar olmazsa hayat olmaz bence. Her şey kadınların elinde” şeklinde konuştu.

Gençlik yıllarından beri pazarda satış yapan 66 yaşındaki Mecbure Kurtuluş da kazançları ile ev masraflarını karşıladıklarını ifade ederek, “Kazancımızla ev masrafımızı görüyoruz. Bunları hep doğal hayvan gübresi ile yetiştiriyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Paraya ihtiyacımız var. Kızım okuyor. Oğlum askerde” dedi.

54 yaşındaki Sevim Yemenici de maruldan sarımsağa kadar ürettikleri her şeyi pazara gelip sattıklarını kaydedip, “Aklınıza ne gelirse satarız biz. Bugün kadınlar günü. Kadınlar Günü kutlu olsun. Mutlu olsun tüm kadınlar” dedi.

