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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi'nden “Dünya Kadınlar Günü”nde anlamlı etkinlik

İHA

Bartın Üniversitesi'nden “Dünya Kadınlar Günü”nde anlamlı etkinlik

Bartın Üniversitesinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla düzenlen etkinliklerle kadın ve aile konularına vurgu yapılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.
Bartın Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi ile öğrenci toplulukları tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliklerde kadınlar günü kutlanarak, kadınların toplumdaki konumunun güçlendirilmesi için farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Etkinliğe Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar ile birlikte üniversite personeli ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan poster sergisinde toplumda kadınlara yönelik var olan ayrımcılığa vurgu yapılarak, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasıyla ilgili süreç anlatıldı. Bartın Üniversitesi bünyesinde kadın ve aile çalışmalarından kesitlerin aktarıldığı sergide, öğrenciler tarafından ziyaretçilere bilgiler verildi.
“Bir Söz de Sen Söyle” etkinliğine ise katılımcılar günün anlam ve önemiyle ilgili düşüncelerini hazırlanan kartlara yazarak mandallarla askıya astı. Geleceğe dair ilham veren düşüncelerin yazıldığı kartlar “Dilek Kutusu”nda toplandı. “Rengini Seç ve Boya” etkinliğinde ise ziyaretçiler 5 farklı renkte hazırlanan boya kutularıyla ellerini boyayarak beyaz zemin üzerine iz bıraktılar. Böylece katılımcılar kırmızı ile “Kadına Karşı Şiddete Hayır”, mor ile “Ayrımcılığa Dur De”, yeşil ile “Kadın Umuttur”, sarı ile “Kadın Mutluluktur” ve mavi ile “Kadın Özgürdür” dediler. Etkinlikler kapsamında verilen mini konser ise dinleyicilerden büyük ilgi gördü.
Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından açılan stantta ise öğrencilere bilgiler verildi. Merkezin, kadınların ve beraberindeki çocukların, maruz kaldıkları her türlü şiddetten korunması, gereken tedbirlerin alınması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve nedenlerinin araştırılması yönünde faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı.
Gerçekleştirilen etkinliklerin önemine vurgu yapan Bartın Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı, hedeflerinin üniversite personeli ve öğrencileri arasında bir gelecek perspektifi oluşturmak olduğunu söyledi.
Yazıcı, “Üniversite olarak kadın ve aile konusuna karşı duyarlılık geliştirmek, araştırmalar yapmak, yurt içinde ve dışında alanda yapılan araştırmaları izlemek, bu bağlamdaki eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, stratejiler geliştirmek ve bunu topluma ulaştırmak yapılabileceklerimiz arasında yer almaktadır. Bu noktada gayretlerimizi tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürüyor. Bu süreçte özveriyle çalışan ve hassasiyet gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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