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“Sağlık, Eğitim ve Psikolojik Boyutlarıyla Günümüzde Kadın Çalışmaları” paneli

İHA

Bartın Üniversitesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Sağlık, Eğitim ve Psikolojik Boyutlarıyla Günümüzde Kadın Çalışmaları" adlı panel gerçekleştirildi.

“Sağlık, Eğitim ve Psikolojik Boyutlarıyla Günümüzde Kadın Çalışmaları” paneli

Bartın Üniversitesinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla “Sağlık, Eğitim ve Psikolojik Boyutlarıyla Günümüzde Kadın Çalışmaları” adlı panel gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen panel yoğun ilgi gördü. Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı.
Bartın Üniversitesinde kadın ve aile çalışmaları konusunda gösterilen gayretin önemine değinen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında durduğumuzu belirtmek istiyorum. Üniversitemiz bünyesinde yaptığımız çalışmalarla kadın ve ailenin toplumdaki konumunun daha da güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz. Projemizle aile içi şiddetin azaltılmasına dönük incelemeler yaparak, yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu alanda örnek bir projemiz Sağlık Bilimleri Fakültemizden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan’ın yürütücülüğünde halen başarıyla gerçekleştiriliyor. Kadın ve aile çalışmaları konusunda gayretlerimiz artarak devam edecektir” dedi.
“Sağlık, Eğitim ve Psikolojik Boyutlarıyla Günümüzde Kadın Çalışmaları” adlı panelin moderatörlüğünü yapan Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Yazıcı ise merkez bünyesinde aktif ve üretken bir yapıda başarılı çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen panelde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yalnız Dilcen “Kadın Sağlığının Sosyal Bileşenleri”, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan “Şiddet ve Taciz Mağduru Kadınlar için Müdahaleler”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eda Çürükvelioğlu Köksal “Kadınların Eğitimi ve Toplumsal Yaşam” ile Edebiyat Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Emel Genç ise “İlişkilerde Şiddet Döngüsünü Kılma” başlıklı konuşmalarını yaptı.
Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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