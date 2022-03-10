Zonguldak ve Bartın'da eğitime kar tatili 

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ZONGULDAKBARTIN, (DHA)ZONGULDAK ve Bartın'da kar yağışı beklentisi nedeniyle okul ve kurslar yarın tatil edildi.

Zonguldak ve Bartın´da kar yağışı beklentisi nedeniyle Cuma günü il genelindeki okul ve kurslar bir gün süreyle tatil edildi. Valiliklerin kararıyla yarın engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACARAytaç ÖZTÜRK

2022-03-10 23:33:31



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