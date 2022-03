İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Bartın Üniversitesinde anıldı

Bartın Üniversitesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy saygıyla anıldı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy anlatıldı. “Şuur’dan Şiir’e Mehmet Akif Ersoy” konulu çevrim içi konferansta konuşan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, İstiklal Marşı’nın yazılışının 101. yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla andıklarını söyledi.

Karakuş, Mehmet Akif’in hayatı hakkında bilgiler verip, pek bilinmeyen yönlerini aktararak “Akif, şair olmasının yanında iyi bir sporcudur. Güreş, yüzme, koşu, atlama, gülle, at biniciliği gibi pek çok alanda birincilikleri vardır. Dört yabancı dil bilir ama bunları bildiğini ifade etmez. Yani mütevazı bir kişiliğe sahiptir” dedi.

Mehmet Akif’in çok yönlü bir şair olduğunu da kaydeden Karakuş, “Akif’in hayatında Balkanlar ve Türkistan özel bir yere sahiptir. Bu coğrafyalar onun şiir dünyasını da etkilemiştir. Akif, çok yönlü¨ bir s¸air ve edip olup dini ve milli bir şahsiyet özelliği gösterir. O, toplumun tüm problemleri ile ilgilenir. Dili ve kalemi çok etkilidir. Go¨rdu¨gˆu¨ yanlışlıkları, kendine has üslubuyla hiç çekinmeden dile get irir. Bu sorunlara aynı zamanda çözüm önerileri de get irir” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin olduğu konferans, katkıları dolayısıyla Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş’a teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.

