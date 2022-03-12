Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

DHA

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün geceden beri etkili olan yağışla kar kalınlığı 20 santime, yüksek kesimlerde de 70 santime ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bartın genelinde 104 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Bazı köy yollarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle de ekipler çalışma yürütüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-03-12 10:43:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Bartın Üniversitesinde anıldı
YEREL HABERLER İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Bartın ...
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa ...
Bartın’da eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Bartın’da eğitime kar tatili
Zonguldak ve Bartın'da eğitime kar tatili 
YEREL HABERLER Zonguldak ve Bartın'da eğitime kar tatili 
Bartın Üniversitesinde BATIKAF’ta sunulan fırsatlar anlatıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde BATIKAF’ta sunulan fırsatlar ...
Bartın Üniversitesinde internet hızı 5 yılda yaklaşık 9 kat arttı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde internet hızı 5 yılda yaklaşık ...
CHP'li Öztrak: Enflasyonun temel nedeni, kötü yönetim
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Enflasyonun temel nedeni, kötü yönetim
Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana yakalandılar
YEREL HABERLER Kesilen ağaçlara sahte damga bastılar, fotokapana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.