Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden beri etkili olan yağışla kar kalınlığı 20 santime, yüksek kesimlerde de 70 santime ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bartın genelinde 104 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Bazı köy yollarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle de ekipler çalışma yürütüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-03-12 10:43:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.