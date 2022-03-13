Bartın Irmağı ve çevresinde oluşan kar manzaraları dron ile havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde aralıklarla etkili olan kar yağışı Bartın’da eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı ve çevresinde oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye’nin üzerinde su taşımacılığı yapılabilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı’nın Orduyeri Köprüsü, Sevgi Parkı ve Yalı mevkiinden geçtiği bölgelerde karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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