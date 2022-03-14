Bartın Üniversitesi öğrencisi Alperen Nayir, Türkiye ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alperen Nayir, Vücut Geliştirme Fitness Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, Türkiye'yi, Avrupa’da temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri tamamlandı. Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alperen Nayir, Türkiye ikincisi oldu. 174 cm’de mücadele eden Nayir, elde ettiği başarıyla Türkiye'yi, Avrupa şampiyonasında temsil etme hakkı da kazandı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Alperen Nayir’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizin genç sporcuları her alanda gösterdikleri üstün performansla üst sıralarda yer almaya, madalyalar toplamaya ve kupalar kaldırmaya devam ediyor. Türk Sporuna değer katma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Spor Bilimleri Fakültemizin tüm bileşenleri bu hedefle durmadan çalışıyor. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı Alperen Nayir’i tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük gayret gösteren akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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