Bartın Üniversitesinde sektör buluşmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinde sektör buluşmaları devam ediyor

İHA

Bartın Üniversitesinde sektör buluşmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesinde düzenlenen konferansa katılan BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) iş birliğinde “İletişimMedya ve Halkla İlişkiler” konusunda bir seminer gerçekleştirildi. Sektör buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve nitelikli bireyler olarak mezun etmek istiyoruz. Bu doğrultuda bir yandan kaliteli eğitimöğretim ve araştırma ortamlarında öğrencilerimizi yetiştirirken diğer yandan sektör temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Böylece öğrencilerimiz örnek olaylar, bilgilendirmeler ve atölye çalışmaları niteliğinde etkinliklerle iş hayatına yönelik deneyimler kazanıyor” dedi.
BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ise “İletişimMedya ve Halkla İlişkiler” başlıklı konuşmasını yaptı. Seminere gazetecilik hayatını anlatan bir video ile başlayan Çetinkaya, Meslek hayatındaki başarı hikâyelerine ve kendisi için dönüm noktası sayılacak konulara yer verdi.
Gazetecilik eğitimini Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunda aldığını belirten Çetinkaya, Gazeteciliğe Karabük’te Batı Karadeniz Ekspres Gazetesi'nde başladığını, 1996 yılında ise BRTV ile televizyon ve radyo yayıncılığına adım attığını aktardı.
Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı yayınları ve gittiği ülkeler ile ilgili yayınladığı gezi notlarını da katılımcılarla paylaşan Çetinkaya, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi tarafından Çetinkaya’ya teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.
Çetinkaya, seminerin ardından Rektör Uzun’u makamında ziyaret ederek Bartın Üniversitesinin bölgesinden başlayarak ülkenin kalkınmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmen okullarının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Öğretmen okullarının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken yakalandı
YEREL HABERLER Astsubay ve uzman çavuş dinamitle define ararken ...
2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ettiler 2’si askeri personel 4 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
YEREL HABERLER 2 bin yıllık tarihi yol anıtını paramparça ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.