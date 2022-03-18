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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’dan “Çanakkale Zaferi” mesajı

İHA

Rektör Uzun’dan “Çanakkale Zaferi” mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerinin altını çizerek “Bu zafer tarihin akışını değiştirecek kadar büyük ve kutlu bir destandır. 18 Mart 1915 tarihi dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ mesajının verildiği ve millet olarak yeniden şahlanışa geçtiğimiz önemli bir gündür” dedi.
Rektör Uzun, mesajında şunları kaydetti:
“Bundan tam 107 yıl önce, Çanakkale’de milletimizin tarihine kahramanlık destanı olarak yazılan bir istiklal mücadelesi verilmiştir. Küllerinden yeniden doğan bir milletin miladı sayılan bu zafer neticesinde tarihin akışı değişmiştir. Vatanları uğruna canlarını feda eden ve etmeye hazır olan bu milletin evlatları tüm dünyaya vatan sevgisini ve fedakârlığı bir kez daha göstermiş, esaret altında yaşayan milletlere ilham kaynağı olmuştur. Yurdun dört bir yanından gelerek vatan savunmasına katılan yiğitler siperlerde omuz omuza çarpışarak, aynı zamanda bir milletin geleceğini de kazanmıştır. Böyle bir ecdadın torunları ve bu necip milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Bu düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ni coşkuyla kutladığımız günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet ettikleri bu mukaddes vatanı omuzlarımızda yükseltmek, geleceğe en iyi şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi de belirtmek istiyorum.”

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