Bartın Üniversitesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Bartın Üniversitesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında hizmet içi eğitimlerin çevrim içi yöntemlerle iş birliği içerisinde yürütülmesi amacıyla protokol imzalandı.

İki üniversite arasında iş birliğini kapsayan protokol, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir arasında imzalandı. Personel tarafından sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmenin, görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmanın hedeflendiği çalışmalar kapsamında, personelin sürece dair farkındalıklarının artırılması için gayret gösterilecek. Ayrıca personelin daha ileriki görevlere hazırlanmaları için liderlik, motivasyon, kurum aidiyeti ve iletişim konularında da eğitimler verilecek.

“Tıpkı gökyüzü gibi bilgi de herkesindir”

İmzalanan protokolün önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her iki üniversitenin de elde ettiği kazanımları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımak hedefinde olduğunu söyledi.

Rektör Uzun, “Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Aynı zamanda geleceğimizin mimarları olacak gençlerimizin yetiştirilmesi gibi önemli bir görevi de yerine getrmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerdeki insan kaynağının bütünlüklü bir şekilde hareket etmeleri, farkındalıkla gayret göstermeleri önemli bir yerde durmaktadır. Tıpkı gökyüzü gibi bilginin de herkesin olduğuna ve paylaştıkça değerleneceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle nazik ilgileri için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir hocamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki üniversite arasındaki tecrübe paylaşımının önemli olduğunu aktaran Rektör Özdemir ise yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.

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