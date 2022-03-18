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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesindeki konferansta “Çanakkale Destanı” anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesindeki konferansta “Çanakkale Destanı” anlatıldı

Bartın Üniversitesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla “107. Yıl Dönümünde Çanakkale Destanı” adlı konferans gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen çevrim içi konferans yoğun ilgi gördü. Farklı üniversitelerden katılımcıların da yer aldığı etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Çanakkale Savaşı’nın yakın dönem Türk Tarihi ve Türk ulusu için önemi üzerinde durdu.
Yazıcı, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ni onur, gurur ve heyecanla kutladığımız bugünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yenal Ünal ise her yıl Çanakkale Savaşı’nın yıl dönümlerinde gerçekleştirilen etkinliklerden farklı olarak bu yıl savaşın sosyal boyutunun ön plana çıkarıldığını ifade ederek, özellikle gençler arasında Çanakkale ruhunu daha derinden hissettirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raşit Gündoğdu tarafından “107. Yıl Dönümünde Çanakkale Destanı” konulu konferans verildi.
Çanakkale Savaşı öncesi dönemde Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgiler veren Gündoğdu, I. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkışı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa dâhil olmasıyla ilgili süreci anlattı.
Ardından Çanakkale Savaşı’nın başlaması ve gelişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, “Çanakkale Savaşı, Türk toplumu adına özellikle sosyal anlamda büyük bir faciaya neden olmuştur. Yediden yetmişe bütün yurttaşlar vatan savunmasına koşmuş, orta ve yükseköğretimde öğrenim gören çok nitelikli bir neslin vatan uğruna kendilerini Çanakkale’de feda etmişlerdir” dedi.
Gündoğdu, savaş sırasında kaleme alınmış mektuplardan örnekler de okuyarak yaşanan durumunun manevi boyutunu dinleyicilerle paylaştı.
Tüm şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizin anıldığı etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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