Bartın’da kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

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Bartın’ın Ulus ilçesinde hasta almaya giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Akörensöküler köyünde atım bronşit rahatsızlığı bulunan İbrahim Şimşek isimli bir hastayı almak için yola çıkan 112 Acil Servis Ekipleri, Düzyer mahallesinde yoldan çıkarak kara saplandı. Uzun uğraşlara rağmen saplandığı yerden kurtarılamayan ambulans haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak hastaya ulaşmasını sağladı.

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