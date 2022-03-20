Bahçecik Barajı'nın açılışı gerçekleştirilecek

Bartın Ulus ilçesindeki Bahçecik yeraltı barajının açılışı 22 Mart günü gerçekleştirilecek.

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç "Ulus ilçesi Bahçecik yeraltı barajı Bartın’a hayırlı olsun. Türkiye’de ilklerden olan, DS İ 23. Bölge müdürlüğü’nce etüd ve planlama işlerinin tamamlanmasının ardından yapım ihalesi gerçekleştirilen ve 2020 yılının Eylül ayında yapımına başlanan Bahçecik yeraltı barajının açılışına 22 Mart salı günü saat:14:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki toplu açılış töreninden telekonferansla katılacak. Bartın’ın 50 yıllık su ihtiyacının giderilmesini sağlayacak. Bartın Bahçecik Yeraltı Barajı ile Ilındır deresi üzerinde yapılacak olan ve proje ihalesi yapılan Ilındır Barajının hayata geçirilmesi ile Bartın kent merkezi, Abdipaşa ve Amasra’nın içme suyu problemini kalıcı olarak çözeceğiz. Bu büyük yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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