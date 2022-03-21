Ulus’ta taşımalı eğitime kar tatili

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Bartın’ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi taşımalı eğitimöğretime 1 gün ara verildi.

Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, “İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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