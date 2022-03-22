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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı

İHA

TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 5 farklı üniversiteden kadın ve erkek olmak üzere 105 sporcu katılıyor. 5 gün boyunca devam edecek karşılaşmalarda şampiyonlara kupaları verilecek. Erkeklerde Pazartesi günü, kadınlarda ise Cuma günü şampiyonlar belli olacak.
Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakalarına ev sahipliği yaptıkları için duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi olarak, genç sporcularımıza ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı 5 gün boyunca devam edecek karşılaşmalarda ter dökecek tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.
Geleceğin sporcuları yetiştirme konusunda öncü çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Spor Bilimleri Fakültesi ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarılara imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Hedefimiz, Türk Sporuna değer katmak ve başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırmak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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