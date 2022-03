Bartın Üniversitesinde Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

Bartın Üniversitesinde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar farklı bakış açılarıyla görüşlerini aktardı.

Bartın Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Her Yönüyle Down Sendromu” adlı konferans gerçekleştirildi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen panelin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Down Sendromu bir hastalık değildir. Down Sendromlu bireyler genetik farklılıkları olsa da duygu yönünden aynıyız. Bu nedenle bugünkü etkinliği oldukça anlamlı buluyorum. Down Sendromu konusunda farklı bakış açılarıyla bilgiler verecek tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Toplumumuzun özel gereksinimli bireylerimiz ile onların fedakâr aileleriyle daha zengin ve daha güzel olduğuna inanıyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörü Öğr. Gör. Nihal Özdemir ise üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek “Bartın Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü olarak başta özel gereksinimli öğrencilerimiz olmak üzere tüm bireyler için üniversitemiz yerleşkesinin açık ve kapalı mekânlarına ulaşılabilir ve erişilebilir olması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizde eğitim alan özel gereksinimli bireylere ilişkin sorunların tespit edilmesinde ve çözüm önerileri üretilmesinde gayret gösteriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle de engellilik ve engeller konusunda farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz. Bugün ise Down Sendromu konusunda farklı disiplinler arasında ilişkiler kurarak bilgiler vermek istedik” şeklinde konuştu.

Panelde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Cansu Parlak “Down Sendromunda Özel Eğitim”, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Dülger “Down Sendromu ve Sağlıklı Beslenme” ve Bartın Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezinden Öğr. Gör. Aylin Kurt “Down Sendromunda Cinsel Sağlık Eğitimi” başlıklı konuşmasını yaptı.

Etkinlik kapsamında Down Sendromu konusunda röportajların yer aldığı video gösterimi yapıldı. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin işaret diliyle söylediği şarkılar ise büyük beğeni topladı.

