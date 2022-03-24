Bartın Üniversitesi’ndeki “Ormancılık Haftası” etkinliği yoğun ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’ndeki “Ormancılık Haftası” etkinliği yoğun ilgi gördü

İHA

Bartın Üniversitesi’ndeki “Ormancılık Haftası” etkinliği yoğun ilgi gördü

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi tarafından “Ormancılık Haftası” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte alanında yetkin konuklar tarafından bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, insanlığın en önemli zenginlik kaynaklarından birinin ormanlar olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden etkilediğini ifade eden Çelik, “Aldığımız nefesin, hayat bulduğumuz suyun kaynağı olan ormanlarımızı korumak ve iklim değişikliğini tersine çevirmek için hepimize ayrı ayrı sorumluluklar düşmektedir” diye konuştu.
Sürdürülebilir ormancılık alanında yapılan bilimsel çalışmaların önemine de değinen Çelik, “Oksijenimizi üreten, su varlığımızı ve topraklarımızı koruyan ormanlarımız, binlerce çeşit canlıya yuva olmakta ve hava kirliliğini önlemektedir. Varoluştan bu yana ormanlarımız sayamayacağımız birçok ekolojik, ekonomik ve sosyoku¨ltu¨rel faydayı bizlere sunmaktadır. Dünya için paha biçilemeyen bu tabii kaynağın maddi ve manevi faydalarının insanlık var oldukça sürmesi, ancak ve ancak tabiatına uygun olarak sürdürülebilirlik ilkesi ile idare edilmesine bağlıdır. Bu doğrultuda Bartın Orman Fakültemiz ile Ulus Meslek Yüksekokulumuzda önemli çalışmalar yapılmaktadır” dedi.
Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya ise ormancılık alanında yetişen nitelikli insan kaynağının başarılı görevler üstlendiğini kaydederek “Orman fakülteleri ve ormancılık yüksekokulları, mühendis ve teknik eleman yetiştirirken, onları en yüksek donanımla ve en iyi meslek ahlakıyla mezun etmeye gayret eder. Ülkemizin merkez ve taşra teşkilatlarında görev alacak, belki de gelecekte farklı ülkelerde görev yapacak öğrencilerimizi sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada çalışabilecek kapasite ve bilinç ile mezun etme gayreti içerisindeyiz. Biz gençlerden çok umutluyuz” diye konuştu.
Alanın önemli isimleri bilgiler verdi
Etkinlikte İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Asan “Dünya Ormancılık Günü ve Doğal Çevrenin Korunmasında Ormanların Vazgeçilmezliği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş “Albay İbrahim Çolak ve Ormancılık Tarihimizde Bozüyük” ve Mesleki Danışman Dr. Sabit Tunçel ise “Küresel İklim Değişikliği Bağlamında Endüstriyel Toz Toplama Sistemlerinin Enerji Verimliliği ve Karbon Ayak İzi” başlıklı konuşmalarını yaptı.
Hazırlanan kamu spotu büyük beğeni topladı
Etkinlik kapsamında, orman varlıklarının insanlığın geleceği noktasında değerinin anlatıldığı ve doğanın korunmasında herkesin üzerine düşen görevler olduğunun vurgulandığı kamu spotu da izletildi. Akademik ve idari insan kaynağı ile öğrenci konuşmalarının yer aldığı video izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programda ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan videolara da yer verildi.
Yoğun ilginin olduğu etkinliğin ardından katılımcılar fuaye alanında Bartın Orman Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi gezdi. Program sonunda ayrıca Bartın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta fidesi de dağıtıldı.
Etkinliğe; Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Milli Parklar Bartın İl Müdürü Hande Nur Varol, İş Bankası Bartın Şube Müdürü Namık Kemal Aksoy, akademik ve idari personel, kamu kurum ve kuruluşlardan katılımcılar ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman muhafaza memuru uyuşturucu kullanırken yakalandı
YEREL HABERLER Orman muhafaza memuru uyuşturucu kullanırken ...
“Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” semineri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci ...
Bartın Üniversitesinde Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde Down Sendromu Farkındalık Günü ...
Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi
Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı 1. Lig ...
TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER TÜSF Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.