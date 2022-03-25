Bartın’da denizin rengi değişti

Bartın Irmağı’ndan Karadeniz’e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.

Bartın'da etkili olan kar yağışları sonrasında kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı kentin yüksek rakımlı bölgelerinde 1 metreyi aştı. Kar yağışlarının ardından havanın ısınmasıyla birlikte eriyen karlar Bartın Irmağı’nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Bartın Irmağı’nın Karadeniz’e döküldüğü Boğaz mevkiinde ise çamurlu sular nedeniyle deniz yüzeyinin rengi değişti. Boğaz mevkiinde deniz yüzeyinin geniş bir kısmını kaplayan çamurlu su İnkumu plajı ve çevresinden de görüldü.

Geniş bir alanı kaplayan ve deniz yüzeyinin rengini değiştiren çamurlu sular dron ile görüntülendi.

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