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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Mahmut Cin, Türkiye üçüncüsü oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Mahmut Cin, Türkiye üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mahmut Cin, Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasında 85 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya’da gerçekleştirilen şampiyonaya 30 ilden 91 kulüp ve 1050 sporcu katıldı. Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasında 85 kiloda mücadele eden Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mahmut Cin, bronz madalya kazandı. Üçüncülük kürsüsüne çıkan genç sporcu Mahmut Cin, böylece bu ay kazandığı madalya sayısını ikiye çıkardı.
Elde ettiği başarılardan dolayı Mahmut Cin’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak 24 farklı branşta 200’e yakın milli sporcumuzla birlikte tüm öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Üniversitemizde, öğrencilerimiz katıldıkları her şampiyonada aldıkları başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. İnanıyorum ki genç sporcularımız daha önce olduğu gibi ülkemizin adını uluslararası müsabakalarda aldıkları büyük başarılarla da duyurmaya, bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir. Bu düşüncelerle genç sporcumuz Mahmut Cin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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