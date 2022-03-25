Bartın Üniversitesinden 'Yaşlılara Saygı Haftası’nda anlamlı etkinlik

Bartın Üniversitesinde “1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Bartın 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile Türkiye Emekliler Derneği Bartın Şubesi üyeleri misafir edildi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinliği açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Karahan, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerektiğini söyledi.

Karahan, “Her insan için farklı anlam ve önem ifade eden yaşlılık, yalnızca biyolojik bir süreç değil, sosyal ve kültürel değerlerden de etkilenen hayatımızın özel bir dönemidir. Yaş almakla birlikte bireylerin kendileri ve toplumun diğer üyeleri yaşanan değişimin bilincinde olmalıdır. Bu dönemde bireyler, duygularını daha iyi kontrol edebilmekte, bilgi ve tecrübeleriyle etrafına yol göstermektedir. Yaşlılarımız; geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yegâne değerlerimizdir. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir. Bu aynı zamanda bir minnet borcudur” şeklinde konuştu.

Bartın 75. Yıl Huzurevinden Meryem Şahin Ademoğlu ise huzurevi bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek huzurevinde kalan yaşlılarda psikososyal desteğin öneminden bahsetti.

Etkinlikte Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Aleyna Nur Armutçu ve Pınar Aydın tarafından “Sosyal Hizmetlerde Yaşlılık ve İyilik Halleri” başlıklı konuşmalar yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Hüseyin Tolga Gazi, Mehmetcan Yiğit ve Yakup Önal tarafından verilen mini konser ise katılımcıların büyük beğenisini topladı. “Fikrimin İnce Gülü”, “Nazende Sevgilim”, “Mihriban” gibi çok sevilen parçaları seslendiren öğrencilere zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte huzurevi sakinleri ile dernek üyeleri de söz alarak düşüncelerini paylaştı. Huzurevi sakinleri ile dernek üyeleri özel günlerinde kendilerini unutmayan öğrencilere hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür etti.

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