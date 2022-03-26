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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu

İHA

Bartın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Bartın’da düzenlenen Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakalarında Bartın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ikincilik kupasının sahibi oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Türkiye Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakaları Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. 5 farklı üniversiteden 105 sporcunun takım halinde mücadele ettiği karşılaşmalarda Bartın Üniversitesi önemli iki başarı elde etti. Üstün bir performans gösteren Bartın Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı birincilik kupasını kaldırdı. Kadın Voleybol Takımı ise kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonucunda ikinci oldu.
Üniversiteler Voleybol 1. Lig müsabakalarında Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı birincilik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ise üçüncülük elde etti. Müsabakaların en değerli oyuncusu ise Anadolu Üniversitesinden Yağmur Göksu Göçmen oldu. Göçmen’e ödülü TÜSF Bartın İl Gözlemcisi İbrahim Kabadayı tarafından verildi.
Düzenlenen törende Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan ve Spor Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Demirhan tarafından ise takımlara kupaları ile birlikte madalyaları takdim edildi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise bir mesaj yayımlayarak müsabakaya katılan takımları ve teknik heyeti tebrik etti.
Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak spora olan ilgiyi arttırmak ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular ve spor yöneticileri yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Tüm paydaşlarımızın iş birliğiyle bu alana değer katmak için durmadan çalışıyoruz. Birlikte daha güçlü olacağımız bilinciyle bizimle yol arkadaşlığı yapan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Rektör Uzun, “Eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin tüm bileşenlerini tebrik ediyorum. Büyük emeklerle elde edilen başarılar daha iyiye ulaşma noktasında bizler için itici bir güç olmaktadır. İnanıyorum ki ‘Türk Sporu’na değer katma yolunda daha çok çalışacak ve yeni başarılarla geleceğe kararlı adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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