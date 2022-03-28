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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Batı Karadeniz’in en büyük Kariyer Fuarına katıldı

İHA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Bartın Üniversitesiyle birlikte 17 üniversitenin paydaşlığı ile Bolu'da gerçekleştirilen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) tamamlandı.

Bartın Üniversitesi Batı Karadeniz’in en büyük Kariyer Fuarına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Bartın Üniversitesiyle birlikte 17 üniversitenin paydaşlığı ile Bolu’da gerçekleştirilen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, “Yetenek Her Yerde” temasıyla, Bolu Valiliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) binlerce kişiyi ağırladı. Bartın Üniversitesiyle birlikte 17 yükseköğretim kurumunun iş birliğinde gerçekleştirilen fuarda öğrenciler ve mezunlar Türkiye’nin lider iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı.
Bartın Üniversitesi, öğrencileri ve mezunları ile BATIKAF’ta
Bartın Üniversitesi öğrencileri ve farklı şehirlerden gelen mezunlar BATIKAF’a yoğun ilgi gösterdi. Fuar alanında yer alan stantları ziyaret eden katılımcılar staj, iş başvurusu ve kariyer danışmanlığı konusunda ilk ağızdan bilgi edinme fırsatı yakaladı. İki gün süren fuarda öğrenciler ile birlikte mezunlar “Yetenek Her Yerde” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklere de katıldı.
Bartın Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda Bartın Üniversitesi de stant açtı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta Bartın Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İletişim Koordinatörlüğünden öğretim elemanları tarafından bilgiler verildi. Bartın Üniversitesinin “Bölgesel Kalkınma Odaklı” çalışmalarının anlatıldığı fuarda kariyer danışmanlığı noktasında da sorular cevaplandırıldı.
Rektör Uzun ve Rektör Yardımcısı Zahmakıran etkinliklerde konuştu
314 kurum ve kuruluş ile birlikte 150’ye yakın etkinliğin düzenlendiği BATIKAF’ta Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına yönelik bir sunum yaptı. 11. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olarak geçen Filyos Yatırım Havzasındaki yatırımlardan bahseden Rektör Uzun, “Akıllı Lojistik”, “Akıllı Liman”, “Akıllı Endüstri”, “Akıllı Şehir”, “Akıllı Enerji” ve “Akıllı Sağlık” konularında bilgiler verdi.
Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevher Altuğ moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde “Nanoteknoloji ve Gelecek” temalı konuşmasını yaptı.
Rektör Uzun teşekkür etti
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın yoğun bir katılımla ve başarıyla tamamlandığının altını çizen Rektör Uzun, “Ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerinde ulaşmasında gençlerimiz kilit rol oynayacaktır. Bu doğrultuda gençlerimizi eğitim hayatlarının ardından profesyonel hayata geçişlerini desteklemek için fırsat eşitliği temelinde istihdam imkânlarıyla buluşturan BATIKAF önemli fırsatlar sunmuştur. Bu düşüncelerle kendilerine yürekten inandığımız geleceğimizin teminatı gençlerimize gösterdikleri ilgi ve hassasiyetleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca gençlerimizi iyi bir gelecek için teşvik eden girişimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Salim Atay’a, ev sahipliği ve yakın ilgileri dolayısıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya ve bölgemizin saygıdeğer valileri, paydaş üniversitelerimizin değerli rektörleri ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlarından yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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