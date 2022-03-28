Bartın Üniversitesi, 8 madalyayla Wushu Kung Fu’da zirvede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi, 8 madalyayla Wushu Kung Fu’da zirvede

İHA

Bartın Üniversitesi, 8 madalyayla Wushu Kung Fu’da zirvede

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 6 altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya alarak takım halinde birinci oldu.
Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve farklı illerden toplamda 270 sporcunun katıldığı şampiyonaya Bartın Üniversitesinin genç sporcuları damga vurdu.
Bartın Üniversitesi, Wushu Kung Fu Taolu Kadınlarda 4 altın madalya alarak takım halinde birincilik elde etti. Taolu Erkeklerde ise 2 altın ve bir gümüş madalya alan Bartın Üniversitesi öğrencileri ikincilik kupasını kaldırmaya hak kazandı. Bartın Üniversitesi 6’sı altın, biri gümüş ve biri bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile tüm Wushu Kung Fu kategorilerinde de birinci oldu.
Bartın Üniversitesinde Zeynep Makbule Akyüz 4 altın, Dursun Ali Çapoğlu 2 altın, bir gümüş ve Mahmut Cin ise bir bronz madalya kazandı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, genç sporcuları tebrik ederek “Bartın Üniversitesi olarak bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Sporcularımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir bileşeni olarak göğsümüzü kabarttı. Sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz yolculuğumuzda elde edilen yeni başarılar geleceğe dair umutlarımızı arttırıyor. Bu düşüncelerle bizleri gururlandıran genç sporcularımızı başarıları dolayısıyla tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin gelişimlerine yönelik olarak gösterdikleri gayretler dolayısıyla tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü
YEREL HABERLER Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları ...
Bartın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.