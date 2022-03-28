Bartın Üniversitesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Bartın Üniversitesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Bartın Üniversitesinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı öğrencilerin yoğun katılımıyla kutlandı.
Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü tarafından Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen Nevruz Şöleni yoğun ilgi gördü. Kütüphane Konferans Salonunda başlayan etkinliğe Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.
Müzik, şiir, halk oyunları gösterisi…
Etkinlik, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Naz Penah’ın “Nevruz Bayramı” ile ilgili bilgiler vermesiyle başladı. Bartın Üniversitesinin 69 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerinin de yoğun katılım gösterdiği etkinliğin açılışında, müzik ve şiir dinletileri ile milli dans gösterileri beğeni topladı. KemalSabriye Ocakçı İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ise büyük alkış aldı.
Kültürel değerlere dikkat çekildi
Türk Cumhuriyetleri’nin bayraklarının yer aldığı şölen alanında devam eden törende, Ergenekon Destanının simgesi olan örste çekiçle demir dövüldü. Daha sonra yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanmasıyla büyük coşku yaşandı. Etkinlikte halat çekme ve yumurta tokuşturma yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.
Kutlamalarda keyifli anlar yaşandı
Türk, Altay ve Moğol halk kültürlerini simgeleyen Otağ’ın da kurulduğu tören alanında Türk Dünyasına ait şarkılar eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Nevruz Bayramı etkinliklerinde bir yandan ok atma gösterisi ilgiyle takip edilirken, diğer yandan ise Özbek Pilavı ikram edildi. Ayrıca Başkan Akın ile Rektör Uzun tarafından katılımcılara paketler içerisinde lokma tatlısı da dağıtıldı.
Nevruz Bayramını kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Baharın gelişini müjdeleyen, bu güzel coğrafyamızda ve Türk Dünyamızda bizler için tüm farklılıkları aşarak, birlik ve beraberlik içinde geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Bayramımızı tüm içtenliğimle kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi, 8 madalyayla Wushu Kung Fu’da zirvede
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, 8 madalyayla Wushu Kung Fu’da ...
Bartın Üniversitesi Batı Karadeniz’in en büyük Kariyer Fuarına katıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Batı Karadeniz’in en büyük ...
Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü
YEREL HABERLER Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları ...
Bartın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.