Bartın Üniversitesinde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Bartın Üniversitesinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı öğrencilerin yoğun katılımıyla kutlandı.

Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü tarafından Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen Nevruz Şöleni yoğun ilgi gördü. Kütüphane Konferans Salonunda başlayan etkinliğe Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Müzik, şiir, halk oyunları gösterisi…

Etkinlik, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Naz Penah’ın “Nevruz Bayramı” ile ilgili bilgiler vermesiyle başladı. Bartın Üniversitesinin 69 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerinin de yoğun katılım gösterdiği etkinliğin açılışında, müzik ve şiir dinletileri ile milli dans gösterileri beğeni topladı. KemalSabriye Ocakçı İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ise büyük alkış aldı.

Kültürel değerlere dikkat çekildi

Türk Cumhuriyetleri’nin bayraklarının yer aldığı şölen alanında devam eden törende, Ergenekon Destanının simgesi olan örste çekiçle demir dövüldü. Daha sonra yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanmasıyla büyük coşku yaşandı. Etkinlikte halat çekme ve yumurta tokuşturma yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamalarda keyifli anlar yaşandı

Türk, Altay ve Moğol halk kültürlerini simgeleyen Otağ’ın da kurulduğu tören alanında Türk Dünyasına ait şarkılar eşliğinde yöresel oyunlar oynandı. Nevruz Bayramı etkinliklerinde bir yandan ok atma gösterisi ilgiyle takip edilirken, diğer yandan ise Özbek Pilavı ikram edildi. Ayrıca Başkan Akın ile Rektör Uzun tarafından katılımcılara paketler içerisinde lokma tatlısı da dağıtıldı.

Nevruz Bayramını kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Baharın gelişini müjdeleyen, bu güzel coğrafyamızda ve Türk Dünyamızda bizler için tüm farklılıkları aşarak, birlik ve beraberlik içinde geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Bayramımızı tüm içtenliğimle kutluyorum” dedi.

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