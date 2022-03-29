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Bartın'da 16'sı büyük 39 heyelan meydana geldi Bartın'da eriyen karlar nedeniyle 39 heyelan oluştu

İHA

Bartın'da 16'sı büyük 39 heyelan meydana geldi Bartın'da eriyen karlar nedeniyle 39 heyelan oluştu

Bartın’da kar yağışının ardından hava sıcaklıkları arttı, eriyen karlar heyelanların yanı sıra yol ağlarında çökmelere neden oldu. İl genelinde 16’sı büyük çapta 39 heyelan ve toprak kayması meydana geldi.
Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışları alan Bartın’da hava sıcaklıkları artmaya başladı. Hava sıcaklıklarındaki yükselişle birlikte hızla erimeye başlayan karlar kentin farklı noktalarında heyelanların oluşmasına neden olurken, yol ağlarında da çökmeler meydana geldi. Hisar ve Doğan köyleri heyelanlardan en çok etkilenen bölgeler oldu. Hisar köyünde heyelanlar nedeniyle yol ağı kullanılamaz hale gelirken, boş bir ev heyelan nedeniyle büyük çapta zarar gördü. Doğan köyünde de heyelan nedeniyle bir bağlantı yolu kullanılamaz hale geldi.
İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan incelemelerde 16’sı büyük çapta olmak üzere 39 ayrı noktada heyelan ve çökmeler yaşandığı tespit edildi. Heyelan ve çökmelerin yaşandığı bazı bölgelere toprak hareketliliğinin devam etmesinden dolayı müdahale edilemezken, 23 noktada zarar gören alanların onarılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar 30 iş makinesi ve 59 personelle sürdürülüyor.

"Kısa zaman içinde tüm bölgelerimizde gerekli çalışmaları tamamlamış olacağız"
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, yaşanan heyelanlarla ilgili açıklamasında, “Kentimiz kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı aldı. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber karlar da hızlı bir şekilde erimeye başladı ve birçok noktada heyelanlar oluştu. Ekiplerimizce sahada yapılan incelemelerde 16’sı büyük çapta toplam 39 heyelan ve toprak kayması tespit edildi. Bu noktaların bazılarında hala toprak hareketliliği devam ediyor. 30 iş makinesi ve 59 personelle 23 noktada çalışma gerçekleştirdik. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açtık. Diğer noktalarda da gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa zaman içinde heyelanlardan ve toprak kaymalarından etkilenen tüm bölgelerimizde gerekli çalışmaları tamamlamış olacağız" dedi.

"Kar yağdıktan sonra bir daha heyelan oldu"
Yol ağında çökme yaşanan Doğan köyü sakinlerinden Turgut Silahdar, köylerine 2 metre kar yağdığını ifade ederek, “Özel idare bir sefer yaptı ulaşıma açıldı, tekrar büyük kar yağdı. Kar yağdıktan sonra tekrar heyelan oldu. Tekrar yaptılar, bir daha heyelan oldu. Kar bir daha çok yağdı. 2 metre kar yağdı buraya. Bundan sonra taş getirildi, şimdi yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Aynı köyde yaşayan Yunis Silahdar ise heyelanların kış şartlarının ağır geçmesinden kaynaklandığını belirterek, “Bu kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı bilhassa. Bu daha önce oluyordu, bu sefer aşağı yukarı 100 metre belki daha fazla yani. Daha önce bu kadar geniş boyutlu olmamıştı. Daha önce dediğim mesela daha önce 80’li yıllarda olmuştu heyelan, bizim aşağıda bir mahallemiz var komple hareket etmişti. Şimdi devletin yetkilileri mücadele ediyorlar inşallah açıp yol verecekler onu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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