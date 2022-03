Kitap kurdu okurlar ödüllendirildi

58. Kütüphaneler Haftasında Bartın’da düzenlenen açılış töreninde 2021 yılı boyunca Bartın İlk Halk Kütüphanesinden en çok kitap temin ederek okuyan üyeler ödüllendirildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Bartın’da da Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Bu yıl, “Kütüphanede Hayat Var” temasıyla 58’inci kez kutlanan Kütüphaneler Haftası açılış töreni Bartın Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kütüphane Müdürü Tülay Çetin kütüphanelerin bilgi merkezleri olduğuna dikkat çekerek, “58 yıldır kutlanmakta olan Kütüphane Haftamızın bu yılki teması Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından “Kütüphanede Hayat Var” olarak belirlenmiştir. Bilgiye geçiş kapısı olan kütüphaneler, yazının bulunması ve kayıtlı bilginin oluşmaya başlamasıyla birlikte tarihsel ve toplumsal bir gereksinme sonucu ortaya çıkan, temel işlevi üretilen bilgiyi kayıt altına alıp düzenleyerek, erişilebilir duruma ulaştırmaktır. Kütüphaneler her yaşta, her sosyoekonomik düzeyde, her eğitim derecesinde, insanların ayrım gözetilmeksizin ücretsiz ve serbestçe yararlandığı, toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olan kültürel, eğitici, dinlendirici ve eğlendirici etkinliklerin yapıldığı merkezlerdir.” Dedi.

Bartın İl Halk Kütüphanesi’nin kayıtlı üye sayısı ve envanteri hakkında da bilgiler veren Çetin, “Bartın İl Halk Kütüphanemiz, 1993 yılından beri hizmetlerine devam etmektedir. Kütüphanemizde 60 bin 685 adet kitap, 104 çeşit süreli yayın ve 144 adet görselişitsel materyalimizle kütüphanemizden yararlanan 12 bin 765 üyemiz bulunmaktadır. Yasam boyu öğrenme ekseninde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, temel amacımız kitap okumanın önemine dikkat çekmek, okuyarak öğrenmek, eğlenerek okumaktır.” Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2021 yılında en çok kitap okuyan üyelere protokol üyelerince hediyeler takdim edildi.

Çocuklarda 186 kitapla Elif Beyza Ceyhan 1’inci, 141 kitapla Hakan Batın Baş 2’nci, 69 kitapla Zeynep Tanem Aydoğan 3’üncü oldu.

Yetişkinlerde ise 82 kitapla Rabia Emiroğlu 1’inci, 79 kitapla Sezai Bakır 2’nci, 41 kitapla Faruk Emre Tutkun 3’üncü oldular.

Türkülerle Bartın temalı konser ve halk oyunları gösterisi ile devam eden program Karma Resim Sergisi açılış töreni ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.