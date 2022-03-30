Dereceyle dönen sporcuya davullu karşılama

Yıldızlar U17 Grekoromen Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2. si olan Gültekin Kardeş memleketi Bartın’ın Yanaz köyünde büyük bir coşkuyla karşıladı.

Uzun yıllardır gönül verdiği güreş sporunda başarısıyla adından söz ettiren Bartınlı sporcu Gültekin Kardeş Yıldızlar U17 Grekoromen Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2. si oldu. Başarılı sporcu için memleketi Bartın’ın Yanaz köyünde davullu zurnalı karşılama düzenlendi.

İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun’da Kardeş’i karşılayan isimler arasında yer aldı.

Başarılı sporcu Kardeş’i tebrik eden Başkan Dursun, “Yanaz Köyündeki tarihi güreş meydanlarında yetişerek U17 Grokoremen sitilde Türkiye ikincisi olarak Bartın’a dönen Gültekin Kardeş bizlerde başarılarından dolayı tebrik ediyor, gelecek yıllarda kendisinden daha büyük şampiyonluklar bekliyoruz. Bartın’ımızın güreşleriyle anılan Yanaz köyümüze son dönemde yapımını tamamladığımız Yanaz Güreş Sahamız bu nedenle bölge güreşçilerimiz ve Bartın’da güreş sporuna meraklı tüm gençlerimize hitap eden yeni stadyumdan gelecek dönemlerde çok sayıda şampiyonlar çıkaracağına inancımız tamdır.” Dedi.

Yanaz köyünde yapımı tamamlanan güreş sahası için katkılarından dolayı TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’a, İl Genel Meclisi Üyelerine, proje aşamasında katkı veren İl Özel İdare yetkilileri ve teknik personellerine de teşekkür etti.

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