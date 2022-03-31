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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

İHA

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan su samuru görüntülendi.

Bartın ile Kastamonu sınırları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı’nda su samuru görüntülendi. Nehir kıyısına yerleştirilen bir fotokapana su samurunun avlanmak için suya daldığı anlar yansıdı. Su samurunun görüntüsü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Bartın’da Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında kameralara takılan su samuru suyun keyfini çıkarıyor.” notuyla paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgeye yerleştirilen fotokapanlar aracılığı ile görüntülenen su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Küre Dağları Milli Parkı’ndaki hayvan çeşitliliğinin tespit edilmesi amacıyla kurulan fotokapanlara yaban kedisi kızıl geyik, kurt, karaca, ayı ve yaban domuzu görüntüleri yansımıştı. Bölgede bugüne kadar yaşam sürdürdüğü bilinmeyen bir vaşakta fotokapanlar sayesinde ilk kez görüntülenerek heyecan oluşturmuştu.

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