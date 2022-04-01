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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Evin Demirhan Yavuz’dan tarihi başarı

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Evin Demirhan Yavuz’dan tarihi başarı

Bartın Üniversitesi öğrencisi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 50 kiloda altın madalya alarak, Avrupa şampiyonları tarihinde birincilik kürsüsüne çıkan üçüncü Türk kadın sporcu oldu.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele eden Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencisi Evin Demirhan Yavuz tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonanın dördüncü gününde finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka ile karşılaşan Yavuz, rakibini tuşla yenerek altın madalyaya uzandı. Büyüklerde ilk kez finalde mücadele eden milli güreşçi, Avrupa Şampiyonaları tarihinde birincilik kürsüsüne çıkan üçüncü Türk kadın sporcu oldu.
Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda altın madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz’u tebrik ederek “Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlarda 50 kiloda şampiyonluğa ulaşan milli sporcumuz Evin Demirhan Yavuz’u tebrik ediyorum” dedi.
Rektör Uzun şampiyon öğrenciyi kutladı
Aldığı başarılardan dolayı Evin Demirhan Yavuz’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “24 farklı branşta milli sporcunun bulunduğu Üniversitemizde sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarla geleceğe yürüyoruz. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerimiz ise yeni başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin başarılarıyla elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşıyarak Türk Sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Bu düşüncülerle Avrupa Şampiyonu milli güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimize değer katan çalışmaları dolayısıyla başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Çelikyay olmak üzere akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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