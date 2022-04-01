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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki üniversite arasındaki iş birliği geliştiriliyor

İHA

İki üniversite arasındaki iş birliği geliştiriliyor

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaretinde, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanları görüşüldü.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, her iki üniversitenin de ihtisaslaşma çalışmaları içerisinde bölgelerinden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedeflerinin olduğunu söyledi.
İhtisaslaşma çalışmalarında oluşturulan strateji ve iş birliği modelleri çerçevesinde tecrübe paylaşımının önemine değinen Rektör Uzun, “Ülkemizi geleceğe değer katarak taşıyacak olan kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Bu yönde her iki üniversitemizde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağının yetişmesinde önemli çalışmalar yapmaktadır. İhtisaslaşan üniversiteler olarak üretilen bu bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının öncelikli olarak bölgemize katkısı büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda iş birliği imkânlarını değerlendirerek geleceğe kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Yakın ilgileri dolayısıyla Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a teşekkür ediyorum” dedi.
Her iki üniversitenin de elde ettiği kazanımları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımak hedefinde olduğunu ifade eden Rektör Topal ise “Üniversiteler bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Kastamonu Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi de bu noktada ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak önemli çalışmalar yapmaktadır. Kendi hedeflerimizi ve stratejilerimizi bölgemizle ilişki kurarak geleceğimize değer katma hedefindeyiz. Bu düşüncelerle gösterdikleri misafirperverlik ve nazik ilgilerinden dolayı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyarette görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında kullanılmak üzere ortak soru havuzu oluşturulmasına dair protokol de imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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