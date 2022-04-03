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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de Aile Değerleri Paneli gerçekleştirildi

İHA

Türkiye’de Aile Değerleri Paneli gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli” yoğun ilgi gördü.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türk Felsefe Derneğinin (TUFED) katkılarıyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde “Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli” düzenlendi. Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.
Panelin oturum başkanlığını Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aslı Yazıcı yaptı. Yazıcı, 16 üniversitenin katılımıyla düzenlenen paneller serisinin sivil toplum bağlamında hazırlanan önemli bir projelerden biri olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.
Panelde; Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı “Aile ve Karakter Eğitimi”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Adıgüzel “Ailenin Varoluş Temelleri ve Kadın”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bircan “Ahlak Felsefesi Bağlamında Aile” ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Çelik ise “Doğru Bilgi ve Tutarlı Eylem için Aile Olmanın Gerekli Koşulları” başlıklı konuşmalarını yaptı.
Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından Rektör Uzun tarafından konuşmacılara sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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