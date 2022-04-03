Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Avrupa ikincisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Avrupa ikincisi oldu

İHA

Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Avrupa ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında gümüş madalya almayı başardı.
Farklı branşlarda onlarca milli sporcunun öğrenimine devam ettiği Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Sadece öğrencilerinin değil mezunlarının da yeni başarılara koştuğu Bartın Üniversitesinde, son olarak Buse Tosun Çavuşoğlu gurur duyulacak bir başarıya imza attı.
Buse, Macaristan başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonasında çeyrek finalde Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva’yı 43, yarı finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel’i 71 yenerek yarı finale yükseldi. Avrupa şampiyonalarında ilk kez finalde mücadele eden Buse, Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşmasının ardından gümüş madalyaya uzandı.
Aldığı başarılardan dolayı Buse’yi tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesinin genç sporcularından yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrenciliği döneminde aldığı madalyalarla bizleri gururlandıran Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarına yenilerini ekliyor. Daha önce Dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan değerli mezunumuz, şimdi ise Avrupa ikinciliği elde ederek bizleri gururlandırdı. Bu düşüncelerle Buse Tosun Çavuşoğlu’nu en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlama noktasında gayret gösteren başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan olmak üzere akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Aile Değerleri Paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türkiye’de Aile Değerleri Paneli gerçekleştirildi
Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi
YEREL HABERLER Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' ...
İki üniversite arasındaki iş birliği geliştiriliyor
YEREL HABERLER İki üniversite arasındaki iş birliği geliştiriliyor
Komşuya oturmaya giden anne ve kızı evlerini alevler içinde buldu Yalnızca üzerlerindeki kıyafetleri kalan ailenin 3 büyükbaş hayvanları da yangında telef oldu
YEREL HABERLER Komşuya oturmaya giden anne ve kızı evlerini alevler ...
İnkumu açıklarında batan gemi su altından parçalanarak çıkarılacak
YEREL HABERLER İnkumu açıklarında batan gemi su altından ...
Bartın´da batan geminin enkazı çıkarılıyor
YEREL HABERLER Bartın´da batan geminin enkazı çıkarılıyor
Bartın Üniversitesi öğrencisi Evin Demirhan Yavuz’dan tarihi başarı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Evin Demirhan Yavuz’dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.